Динамо продасть легіонера, який грав у Росії

Київське Динамо має намір продати нігерійського півзахисника Олабірана Муїву, більш відомого як Беніто, в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє видання Футбол 24.

25-річний гравець втратив довіру головного тренера киян Олександра Шовковського після заробленого пенальті в матчі 20 туру Української Прем'єр-ліги проти Вереса (1:1).

Олабіран зіграв лише 23 хвилини в останніх 11 матчах за Динамо. Кияни готові розглянути різні варіанти щодо трансферу Беніто — від повноцінного продажу до чергової оренди.

Беніто виступає за Динамо з січня 2020 року. До того нігерієць грав у російському Тамбові, білоруському Промені, Локомотиві Ташкент та молдавському Саксані.

За час перебування в структурі київського клубу Беніто двічі відправлявся до оренди. У сезоні 2020/2021 Муїва виступав за донецький Олімпік, а влітку 2021 року футболіст пішов у оренду в Горицю з Хорватії.