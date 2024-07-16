Динамо дозаявило двох гравців на сезон УПЛ

Київське Динамо внесло зміни в заявку на сезон 2024/25 в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У список внесли двох новачків клубу — Валентина Рубчинського та колумбійський захисник Браян Себальоса.

Заявка Динамо на сезон УПЛ-2024/25

Воротарі : Георгій Бущан, Денис Ігнатенко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет.

: Георгій Бущан, Денис Ігнатенко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет. Захисники : Крістіан Біловар, Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Максим Дячук, Олександр Караваєв, Навін Малиш, Тарас Михавко, Денис Попов, Олександр Тимчик, Браян Себальос.

: Крістіан Біловар, Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Максим Дячук, Олександр Караваєв, Навін Малиш, Тарас Михавко, Денис Попов, Олександр Тимчик, Браян Себальос. Півзахисники : Олександр Андрієвський, Максим Брагару, Володимир Бражко, Віталій Буяльський, Назар Волошин, Самба Діалло, Владислав Кабаєв, Джастін Лонвейк, Микола Михайленко, Олександр Пiхальонок, Антон Царенко, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Андрій Ярмоленко, Олександр Яцик, Валентин Рубчинський.

: Олександр Андрієвський, Максим Брагару, Володимир Бражко, Віталій Буяльський, Назар Волошин, Самба Діалло, Владислав Кабаєв, Джастін Лонвейк, Микола Михайленко, Олександр Пiхальонок, Антон Царенко, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Андрій Ярмоленко, Олександр Яцик, Валентин Рубчинський. Нападники: Владислав Ванат, Матвій Пономаренко, Владислав Супряга.

Напередодні повідомлялося, що скандальний вінгер киян перейшов у китайський клуб.