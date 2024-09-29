Ліга Європи та УПЛ – різні турніри: Шовковський – про перемогу над Лівим Берегом
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу у столичному дербі над Лівим Берегом у 8 турі УПЛ.
Його слова наводить пресслужба Динамо.
"У нас доволі щільний графік, ми це чудово розуміємо, та ще й готувалися на фоні не дуже приємного результату в матчі з Лаціо. Але також ми чудово розуміємо, що Ліга Європи та чемпіонат України – це різні турніри, і ми ставимо перед гравцями завдання перемагати в кожному матчі", – зазначив він.
Тренер також відреагував на дебютні голи Тараса Михавка та Валентина Рубчинського.
"Ви знаєте, у першу чергу, хто б не забив гол, це спільні дії команди. І ми, безумовно, виграли сьогоднішню гру, виконавши головне завдання, яке стояло перед нами. А хто поставив цю останню крапку, для мене, як для тренера, неважливо. Я хочу, щоб забивав кожен гравець, нехай це навіть воротар буде – головне, щоб не у свої ворота, безумовно.
Так, після гри ми привітали Тараса та Валентина з цими дебютними голами, так само привітали Макса Дячука, який вийшов уперше на поле після важкої травми", – сказав тренер Динамо.
Шовковський також відповів на питання журналістів щодо дещо видозміненої схеми команди у матчі проти Лівого Берега, зокрема, з двома центральними півзахисниками.
"Загалом, у нас було три центральних півзахисники. Це різні дії при різних моментах гри. Ми можемо змінювати та напрацьовуємо різні варіанти, аби мати можливості змінювати свої тактичні дії та щоб не було звикання збоку наших суперників, також ми перебудовуємося по ходу матчів так само залежно від обставин", – підкреслив наставник Динамо.