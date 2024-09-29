Ліга Європи та УПЛ – різні турніри: Шовковський – про перемогу над Лівим Берегом

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу у столичному дербі над Лівим Берегом у 8 турі УПЛ.

Його слова наводить пресслужба Динамо.

"У нас доволі щільний графік, ми це чудово розуміємо, та ще й готувалися на фоні не дуже приємного результату в матчі з Лаціо. Але також ми чудово розуміємо, що Ліга Європи та чемпіонат України – це різні турніри, і ми ставимо перед гравцями завдання перемагати в кожному матчі",

Тренер також відреагував на дебютні голи Тараса Михавка та Валентина Рубчинського.

"Ви знаєте, у першу чергу, хто б не забив гол, це спільні дії команди. І ми, безумовно, виграли сьогоднішню гру, виконавши головне завдання, яке стояло перед нами. А хто поставив цю останню крапку, для мене, як для тренера, неважливо. Я хочу, щоб забивав кожен гравець, нехай це навіть воротар буде – головне, щоб не у свої ворота, безумовно.



Так, після гри ми привітали Тараса та Валентина з цими дебютними голами, так само привітали Макса Дячука, який вийшов уперше на поле після важкої травми", – сказав тренер Динамо.