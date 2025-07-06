Динамо – Кішварда: онлайн-відеотрансляція другого товариського матчу чемпіона УПЛ

Сьогодні, 6 липня, відбудеться другий товариський матч між столичним Динамо та угорською Кішвардою.

Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом, а в прямому етері гру транслюватиме Youtube-канал "біло-синіх" та сайт "Чемпіон".

Зазначимо, що вчора Кішварда виявилась сильнішою за Динамо, забивши по голу в кожному з таймів.

Відеотрансляція матчі Динамо – Кішварда

Після цього на підопічних Шовковського очікує зустріч проти Мідтьюлланда, яка відбудеться 10 липня о 17:00 за київським часом.

Раніше Динамо дізналося першого суперника у відборі ЛЧ. Український колектив зіграє проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).