Динамо – Кішварда: онлайн-відеотрансляція другого товариського матчу чемпіона УПЛ
ФК Динамо
Сьогодні, 6 липня, відбудеться другий товариський матч між столичним Динамо та угорською Кішвардою.
Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом, а в прямому етері гру транслюватиме Youtube-канал "біло-синіх" та сайт "Чемпіон".
Зазначимо, що вчора Кішварда виявилась сильнішою за Динамо, забивши по голу в кожному з таймів.
Відеотрансляція матчі Динамо – Кішварда
Після цього на підопічних Шовковського очікує зустріч проти Мідтьюлланда, яка відбудеться 10 липня о 17:00 за київським часом.
Раніше Динамо дізналося першого суперника у відборі ЛЧ. Український колектив зіграє проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).