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Динамо Київ – РФШ: пряма трансляція матчу Ліги Європи – LIVE

Станіслав Лисак — 28 січня 2025, 09:45
Динамо Київ – РФШ: пряма трансляція матчу Ліги Європи – LIVE
ФК Динамо Київ

Київське Динамо прийматиме латвійський клуб РФШ в заключному, восьмому турі основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25.

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Поєдинок відбудеться у четвер, 30 січня, на арені "Фолькспаркштадіон" в німецькому місті Гамбург. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO.

Зазначимо, що цей поєдинок не має жодного турнірного значення, адже обидва клуби достроково вилетіли з Ліги Європи. РФШ за підсумком семи матчів заробив 5 очок, а Динамо в попередній зустрічі з Галатасараєм завоювали своє перше очко в ЛЄ.

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