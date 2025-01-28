Динамо Київ – РФШ: пряма трансляція матчу Ліги Європи – LIVE

Київське Динамо прийматиме латвійський клуб РФШ в заключному, восьмому турі основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у четвер, 30 січня, на арені "Фолькспаркштадіон" в німецькому місті Гамбург. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

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Зазначимо, що цей поєдинок не має жодного турнірного значення, адже обидва клуби достроково вилетіли з Ліги Європи. РФШ за підсумком семи матчів заробив 5 очок, а Динамо в попередній зустрічі з Галатасараєм завоювали своє перше очко в ЛЄ.