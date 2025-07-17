Динамо презентувало форму на сезон-2025/26

У четвер, 17 липня, Динамо Київ презентувало домашній і виїзний комплекти форми на сезон-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів України.

Восьмий сезон поспіль форму для Динамо розробляє компанія New Balance. Комплекти виконані в традиційних для Динамо кольорах: домашній – білий, виїзний – синього кольору.

У минулому сезоні Динамо завоювало своє ювілейне, 30-те чемпіонство, тож від тепер над емблемою клубу зображені не дві, а три зірки.

"Ця форма – більше ніж екіпірування. Це наша повага до міста, фанатів і багатолітньої історії улюбленого клубу. Ми хочемо, щоб кожен, хто її одягне, відчував гордість за Київ і Динамо", – заявив капітан Динамо Андрій Ярмоленко.

Вчора, 16 липня, Динамо в контрольному матчі програло 0:1 Осієку.