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Динамо презентувало форму на сезон-2025/26

Олег Дідух — 17 липня 2025, 10:19
Динамо презентувало форму на сезон-2025/26
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

У четвер, 17 липня, Динамо Київ презентувало домашній і виїзний комплекти форми на сезон-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів України.

Восьмий сезон поспіль форму для Динамо розробляє компанія New Balance. Комплекти виконані в традиційних для Динамо кольорах: домашній – білий, виїзний – синього кольору.

У минулому сезоні Динамо завоювало своє ювілейне, 30-те чемпіонство, тож від тепер над емблемою клубу зображені не дві, а три зірки.

"Ця форма – більше ніж екіпірування. Це наша повага до міста, фанатів і багатолітньої історії улюбленого клубу. Ми хочемо, щоб кожен, хто її одягне, відчував гордість за Київ і Динамо", – заявив капітан Динамо Андрій Ярмоленко.

Вчора, 16 липня, Динамо в контрольному матчі програло 0:1 Осієку.

New Balance Динамо Київ

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