Динамо поступилось у першому спарингу на зборах: огляд матчу з Кішвардою

Київське Динамо провело свій перший контрольний поєдинок на зборах в Австрії. Столичний колектив поступився новачку вищого дивізіону Угорщини – Кішварді.

Огляд матчу

Рахунок у грі з другої спроби відкрив Тоінсла Йорданов, який випередив Захарченка та з близької відстані головою спрямував м’яч у сітку. Перше взяття воріт у його виконанні було скасовано через положення "поза грою".

У другому таймі Денис Ігнатенко порушив правила у власному штрафному проти Марко Матановича, й арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий удар успішно реалізував сам постраждалий.

Товариський матч

6 липня

Динамо Київ – Кішварда 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Йорданов, 0:2 – 71 Матанович

Динамо (перший тайм): 51. Моргун, 20. Караваєв, 4. Попов, 34. Захарченко, 44. Дубінчак, 91. Михайленко, 29. Буяльський (к), 33. Саленко, 22. Кабаєв, 17. Торрес, 3. Супряга.

Динамо (другий тайм): 74. Ігнатенко, 9. Волошин, 40. Біловар, 25. Дячук, 76. Гусєв, 10. Шапаренко, 8. Піхальонок, 28. Осипенко, 7. Ярмоленко, 19. Задорожний, 99. Пономаренко.

Попередження: Михайленко (16), Попов (29).

Вже завтра, 6 липня, команди зіграють ще один матч між собою. Після цього на "біло-синіх" очікує зустріч проти Мідтьюлланда, яка відбудеться 10 липня о 17:00 за київським часом.

Раніше Динамо дізналося першого суперника у відборі ЛЧ. Український колектив зіграє проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).