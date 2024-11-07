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Динамо визначилося із кольором форми на матч Ліги Європи проти Ференцвароша

Микола Дендак — 7 листопада 2024, 13:55
Динамо визначилося із кольором форми на матч Ліги Європи проти Ференцвароша
ФК Динамо

Сьогодні, 7 листопада, київське Динамо зіграє проти угорського Ференцвароша в 4 турі основного етапу Ліги Європи у білохи кольорах форми.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Голкіпер киян вийде на поле в жовтій амуніції. Гості ж проведуть зустріч у чорних кольорах. Воротар Ференцвароша гратиме у червоному. Арбітри будуть одягнені у блакитні футболки.

Матч Динамо – Ференцварош розпочнеться о 22:00 за київським часом. Чемпіон традиційно проведе текстову трансляцію зустрічі.

У перших трьох турах Ліги Європи Динамо зазнало трьох поразок та не забило жодного голу. Ференцварош, своєю чергою, має три очки завдяки перемозі над Ніццою.

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