Динамо близьке до підписання захисника хорватської Рієки

Київське Динамо близьке до підписання контракту із захисником Рієки Степаном Раделічем.

Про це повідомляє Sportske Novosti.

За інформацією джерела, футболіст збірної Боснії і Герцеговини згоден на переїзд, попри війну. Рієка просить за футболіста 3 млн євро, які чемпіон України готовий заплатити.

27-річний захисник у сезоні 2024/25 зіграв 37 матчів. На його рахунку 3 голи та один асист. Transfermarkt оцінює футболіста в 2,8 млн євро.

Зараз динамівці перебувають на зборах в Австрії, де готуються до старту в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня матчами проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).