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Динамо близьке до підписання захисника хорватської Рієки

Олексій Мурзак — 10 липня 2025, 15:18
Динамо близьке до підписання захисника хорватської Рієки
Степан Раделіч
Getty Images

Київське Динамо близьке до підписання контракту із захисником Рієки Степаном Раделічем.

Про це повідомляє Sportske Novosti.

За інформацією джерела, футболіст збірної Боснії і Герцеговини згоден на переїзд, попри війну. Рієка просить за футболіста 3 млн євро, які чемпіон України готовий заплатити.

27-річний захисник у сезоні 2024/25 зіграв 37 матчів. На його рахунку 3 голи та один асист. Transfermarkt оцінює футболіста в 2,8 млн євро.

Зараз динамівці перебувають на зборах в Австрії, де готуються до старту в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня матчами проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

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