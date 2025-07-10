Динамо близьке до підписання захисника хорватської Рієки
Степан Раделіч
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Київське Динамо близьке до підписання контракту із захисником Рієки Степаном Раделічем.
Про це повідомляє Sportske Novosti.
За інформацією джерела, футболіст збірної Боснії і Герцеговини згоден на переїзд, попри війну. Рієка просить за футболіста 3 млн євро, які чемпіон України готовий заплатити.
27-річний захисник у сезоні 2024/25 зіграв 37 матчів. На його рахунку 3 голи та один асист. Transfermarkt оцінює футболіста в 2,8 млн євро.
Зараз динамівці перебувають на зборах в Австрії, де готуються до старту в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня матчами проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).