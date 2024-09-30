Вийшли надто самовпевнені: Дідик – про нічию з Колосом
Захисник львівського Руха Роман Дідик вважає, що гравці його команди вийшли надто самовпевненими на матч 8 туру чемпіонату України з Колосом (0:0)
Цитує оборонця пресслужба клубу.
"Важко пояснити, чому команда показала таку гру в матчі з Колосом. Мабуть, після хорошої гри з Динамо ми вийшли на поле надто самовпевнені. Тоді як нам протистояла дуже досвідчена команда з сильними футболістами.
Перші 15 хвилин матчу Рух повністю провалив. Далі ми вже стали грати краще, перевели м’яч на половину поля суперника і тиснули на Колос, втім цього виявилось недостатньо.
На жаль, у цьому поєдинку ми не створили достатньої кількості небезпечних моментів, щоб забити гол. Рух володів територіальною перевагою, контролював гру. Але коли ти не створюєш моменти, то не можна розраховувати на перемогу", – сказав Дідик.
Зазначимо, що це третя поспіль безрезультативна нічия для "жовто чорних". Наразі клуб з 12 очками посідає 6 сходинку у турнірній таблиці.
Наступний матч команда зіграє 5 жовтня проти Олександрії.