Ексфорвард кількох клубів УПЛ оголосив про завершення кар'єри
Денис Васін
Колишній форвард кількох клубів УПЛ Денис Васін оголосив про завершення кар'єри.
Про відповідне рішення він повідомив у себе на сторінці в Instagram.
"Я завершую свою професійну кар’єру футболіста. Хочу подякувати всім, хто був поруч на цьому шляху. Було багато незабутніх моментів.
Моя кар’єра почалася в сезоні 2004/2005, коли я підписав свій перший контракт із рідною командою Чорноморець Одеса, і завершую її сьогодні у футбольному клубі Фратрія", — написав він.
Васін — вихованець Чорноморця. В Україні також грав за Карпати, Маріуполь, Сталь, Ворсклу, Інгулець та Кривбас. В Європі виступав за Білшину (Білорусь), Йонаву (Литва) та Фратрію (Болгарія).
Нагадаємо, нещодавно про завершення кар'єри оголосив легенда збірної Румунії.