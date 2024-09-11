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Колишній голкіпер Мілана та збірної Румунії завершив кар'єру

Руслан Травкін — 11 вересня, 19:02
Колишній голкіпер Мілана та збірної Румунії завершив кар'єру
Чіпріан Татарушану
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Румунський голкіпер Чіпріан Татарушану оголосив про завершення кар'єри у 38-річному віці.

Про це він повідомив у себе на сторінці в Instagram.

Футболіст виступав за Глорія Бистріца, Стяуа, Фіорентину, Нант, Ліон, Мілан та клуб Абха (Саудівська Аравія).

За збірну Румунії дебютував ще 2009 року. Загалом провів 74 гри за національну команду. За кількістю проведених матчів у складі збірної своєї країни він посідає 19 місце.

Нагадаємо, декілька тижнів тому про завершення кар'єри оголосив ексголкіпер Манчестер Сіті та Барселони.

Завершення кар'єри Мілан збірна Румунії з футболу

Завершення кар'єри

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