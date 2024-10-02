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ПСЖ поверне Дембеле у склад на матч Ліги 1

Олександр Булава — 2 жовтня, 19:54
ПСЖ поверне Дембеле у склад на матч Ліги 1
Усман Дембеле та Луїс Енріке
The Athletic

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле зможе взяти участь у матчі 7 туру чемпіонату Франції проти Ніцци.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що футболіст вибачився у наставника команди Луїса Енріке, як того хотів і просив іспанський тренер. Очікується, що ситуація незабаром повернеться до нормального стану.

Нагадаємо, що вінгер ПСЖ був виключений із заявки команди на матч ЛЧ проти Арсенала через дисциплінарні причини. Відомо, що Енріке та Дембеле посварилися після матчу проти Ренна, в якому впевнено перемогли з рахунком 3:1.

У поточному сезоні Дембеле зіграв 7 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі.

Гра з Ніццою відбудеться у неділю, 6 жовтня.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ Усман Дембеле Луїс Енріке

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