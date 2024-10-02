ПСЖ поверне Дембеле у склад на матч Ліги 1

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле зможе взяти участь у матчі 7 туру чемпіонату Франції проти Ніцци.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що футболіст вибачився у наставника команди Луїса Енріке, як того хотів і просив іспанський тренер. Очікується, що ситуація незабаром повернеться до нормального стану.

🔴🔵 Ousmane Dembélé, expected to return into PSG group already against OGC Nice on Sunday.



Dembélé apologized to Luis Enrique as the Spanish manager wanted and requested, the situation is fully expected to return to normality shortly. pic.twitter.com/DrKgFakp6P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2024

Нагадаємо, що вінгер ПСЖ був виключений із заявки команди на матч ЛЧ проти Арсенала через дисциплінарні причини. Відомо, що Енріке та Дембеле посварилися після матчу проти Ренна, в якому впевнено перемогли з рахунком 3:1.

У поточному сезоні Дембеле зіграв 7 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі.

Гра з Ніццою відбудеться у неділю, 6 жовтня.