Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Хочемо досягти результату: Дедух – про матч із Шахтарем

Олександр Булава — 22 лютого 2025, 11:59
Хочемо досягти результату: Дедух – про матч із Шахтарем
Руслан Дедух
ФК Лівий берег

Півзахисник Лівого берега Руслан Дедух оцінив матч 18-го туру чемпіонату України проти донецького Шахтаря.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Ми готові, але все покажуть офіційні матчі. Зараз складно об’єктивно оцінити свою готовність. В УПЛ немає прохідних суперників. Для нас немає різниці проти кого грати. Необхідно у кожному матчі проявляти свої найкращі якості та досягати результату. Кожному футболісту приємно буде перевірити себе на фоні Шахтаря.

Кожному супернику непросто проти Шахтаря. Сама гра продемонструє чи готові ми дати бій "гірникам". Будемо готуватися та намагатися досягати результату.

Вважаю, що Шахтар взимку непогано підсилився. Донецький клуб за суттєві кошти зміг підписати кваліфікованих футболістів. Легше нам точно не буде. Переконаний, що вболівальники отримають задоволення від гри. Зробимо все, щоб дати їм відсіч", – розповів Дедух.

Поєдинок відбудеться 24 лютого, а стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.

Напередодні Лівий берег оголосив про підписання бразильского півзахисника

Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Лівий берег

Аграрії, магнати, регіонали. Хто керує українським футболом
Тренер Шахтаря розповів про відновлення ключових гравців перед матчем із Лівим Берегом
УПЛ назвала клуб, який провів найбільше безгольових матчів у першій частині чемпіонату
Лівий Берег оголосив про підписання бразильського півзахисника
Товариські матчі: Колос не зміг обіграти румунський клуб, Лівий берег програв Колхеті

Останні новини