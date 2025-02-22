Хочемо досягти результату: Дедух – про матч із Шахтарем

Півзахисник Лівого берега Руслан Дедух оцінив матч 18-го туру чемпіонату України проти донецького Шахтаря.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Ми готові, але все покажуть офіційні матчі. Зараз складно об’єктивно оцінити свою готовність. В УПЛ немає прохідних суперників. Для нас немає різниці проти кого грати. Необхідно у кожному матчі проявляти свої найкращі якості та досягати результату. Кожному футболісту приємно буде перевірити себе на фоні Шахтаря.

Кожному супернику непросто проти Шахтаря. Сама гра продемонструє чи готові ми дати бій "гірникам". Будемо готуватися та намагатися досягати результату.

Вважаю, що Шахтар взимку непогано підсилився. Донецький клуб за суттєві кошти зміг підписати кваліфікованих футболістів. Легше нам точно не буде. Переконаний, що вболівальники отримають задоволення від гри. Зробимо все, щоб дати їм відсіч", – розповів Дедух.