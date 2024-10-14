Сергій Ребров і дебютанти в матчах офіційних турнірів

У матчі збірних України та Грузії (1:0) сталася визначна подія – Сергій Ребров задіяв одразу трьох дебютантів (Іван Калюжний, Олександр Назаренко та Дмитро Криськів).

В історії нашої національної команди три дебютанти в одній грі — то не є чимось надзвичайним. Бувало і більше. Але якщо винести за дужки товариські матчі, які, власне, і існують для експериментів, а говорити виключно про матчі офіційних турнірів, то три та більше новачків – це насправді дуже непересічна подія.

Таке до Реброва траплялося тільки тричі. І всі три рази – три десятиріччя тому, під час першого для збірної Україні відбору Євро-1996.

Рекорд належить Олегу Базилевичу, хоча він і не прагнув його. Але напередодні старту відбору у домашньому матчі 7 вересня 1994 року зі збірною Литви, який мав стати квінтесенцією півторарічної підготовчої роботи тренерського штабу, Базилевич не зумів домовитися з Йожефом Сабо – головним тренером Динамо, яке паралельно готувалося до дебютної участі в груповому турнірі Ліги Чемпіонів, стосовно футболістів київського клубу відповідно до свого бачення.

Результат цього непорозуміння – одразу чотири (!) дебютанти національної команди в стартовому складі, причому Ігор Петров з Шахтаря отримав капітанську пов’язку, а на поле з перших хвилин вийшли також Олександр Євтушок, Віктор Скрипник та Олег Протасов (на заміну на початку другого тайму з’явився Сергій Нагорняк). Нічого дивного, що гра у нашої команди не пішла, Вальдас Іванаускас став героєм матчу, який приніс перемогу литовцям — 2:0. А Олег Базилевич вимушений був залишити свій пост.

У листопаді того ж 1994 року, коли виконуючим обов’язки головного тренера національної команди був вже Йожеф Сабо, в матчі з командою Естонії у збірній дебютували Геннадій Орбу, Олександр Шовковський та Олег Суслов, який замінив Шовковського наприкінці гри, що завершилася перемогою України – 3:0. Першою для нас в рамках офіційних турнірів.

А у березні 1995-го у виїзному матчі проти збірної Хорватії тренерський штаб на чолі з Анатолієм Коньковим не побоявся випустити чотирьох дебютантів одразу у стартовому складі. Це – Сергій Мізін, Юрій Калитвинцев (тільки-тільки дебютував за київське Динамо після переїзду в Україну від східних сусідів), Юрій Мартинов (представник клубу Першої (!) ліги Зірки-НІБАС) та 18-річний Андрій Шевченко. Результат – 0:4, але та збірна Хорватії мала надзвичайно сильний склад – Шукер, Бобан, Бокшіч, Просінечки, Ярні, Біліч, Асановіч.

З того часу минуло 29 років, і ось у березні 2024-го у першому матчі плейоф відбору Євро-2024 – на виїзді із командою Боснії та Герцеговини – Сергій Ребров задіяв трьох дебютантів. В стартовому складі на дуже важливу гру вийшов Володимир Бражко, на заміну — Олексій Гуцуляк та Максим Таловєров, а результатом стала перемога українців – 2:1, які у другому матчі плейоф здолали ще й Ісландію (2:1) і пробилися у фінальний турнір.

Вікторія у матчі з Грузією стала п’ятим випадком в рамках офіційного турніру, в якому збірна України задіяла трьох та більше дебютантів. Третім – переможним. Другим – під керівництвом Сергія Реброва, і другим – переможним.

Хоча в цілому у Реброва, порівняно з іншими тренерами, відносно небагато дебютантів. За 19 матчів — тільки дев’ять футболістів. Для порівняння: у Леоніда Буряка — 17 дебютантів за ті ж 19 матчів, в Олексія Михайличенка — 20 за 21 матч, у Валерія Лобановського — 21 за 18 матчів.

Матчі збірної України в офіційних турнірах з найбільшою кількістю дебютантів (1994-2024)