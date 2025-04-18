Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Верес – Чорноморець: де дивитися матч 25 туру УПЛ

Станіслав Лисак — 18 квітня 2025, 00:07
Верес – Чорноморець: де дивитися матч 25 туру УПЛ
ФК Чорноморець

Верес зустрінеться з одеським Чорноморцем у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 20 квітня, на стадіоні "Авангард" у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Верес наразі розташувався на 7 сходинці турнірної таблиці, після 24 зіграних матчів "народна команда" набрала 32 очки.

Чорноморець продовжує боротьбу за виживання, заробивши 18 залікових балів у 24 поєдинках.

Верес Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

Чемпіонат України, УПЛ

Інгулець – ЛНЗ Черкаси: де дивитися матч 25 туру УПЛ
Кривбас – Зоря: де дивитися матч 25 туру УПЛ
Трабзонспор у зв'язку з успіхами Зубкова планує підписати ще кількох українців
УПЛ визнала Пономарьова найкращим тренером 5 туру
Пушич: Будемо робити все, щоби боротися за перше місце

Останні новини