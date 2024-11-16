Хорватія – Португалія: де дивитися матч Ліги націй
У понеділок, 18 листопада, збірна Португалії з футболу зіграє проти Хорватії в останньому 6 турі Ліги націй УЄФА дивізіону А.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Полюд" у Спліті, Хорватія. Початок — о 21:45 за київським часом.
Гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".
Нагадаємо, після 5 турів лідером групи з Польщею та Шотландією є саме Португалія (13 очок). Вона вже забезпечила собі перше місце, адже у другої Хорватії лише 7 балів.
Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, невеликим фаворитом протистояння є Португалія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога Хорватії – 3,20;
- Нічия – 3,55;
- Перемога Португалії – 2,43.
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