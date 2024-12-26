Мілан – Рома: де дивитися матч Довбика у 18 турі Серії А
Італійська Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, зіграє проти Мілана в межах 18 туру Серії А.
Зустріч відбудеться в неділю, 29 грудня, на арені "Сан Сіро" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".
Напередодні гри Рома знаходиться на 10 сходинці турнірної таблиці (19 очок). Мілан посідає 8 сходинку, маючи в активі 26 балів та гру в запасі.
На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом протистояння є Мілан з коефіцієнтом 2,18. На нічию дають 3,45, успіх "вовків" також оцінюється у 3,45.
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