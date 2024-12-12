Ворскла – Лівий берег: де дивитися матч УПЛ

Ворскла прийматиме Лівий берег у матчі-відкритті 17 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 13 грудня, на стадіоні "Ворскла" ім. Олексія Бутовського. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні гри полтавці розташувалися на 11 сходинці турнірної таблиці, заробивши 16 очок у 16 поєдинках. Лівий берег продовжує знаходитися у зоні вильоту, на 13 позиції, маючи 13 залікових балів у активі.

У першому колі сильнішою виявилася Ворскла, яка здобула перемогу з рахунком 2:0.