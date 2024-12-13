Кривбас – Карпати: де дивитися матч УПЛ

Кривбас зустрінеться з львівськими Карпатами у поєдинку 17 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 14 грудня, на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні гри Кривбас розташувався на 4 сходинці турнірної таблиці, маючи 28 очок після 15 зіграних матчів. Карпати знаходяться на 6 місці в чемпіонаті України, заробивши 24 очки після 16 турів.

У першому колі львів'яни несподівано розгромили криворіжців з рахунком 3:0.