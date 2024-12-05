Динамо Київ – Олександрія: де дивитися матч лідерів УПЛ

Київське Динамо прийматиме Олександрію в центральному матчі 16 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 8 грудня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також матч транслюватиме 2+2.

Зауважимо, що команди вже зустрічалися між собою напередодні. Гра була небагатою на моменти та завершилася в нульову нічию.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стануть підопічні Олександра Шовковського з коефіцієнтом 1,60. На нічию дають 3,75, а успіх "містян" оцінюється у 6,00.

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