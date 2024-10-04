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Чорноморець – Оболонь: де дивитися матч 9-го туру УПЛ

Денис Шаховець — 4 жовтня, 11:10
Чорноморець – Оболонь: де дивитися матч 9-го туру УПЛ
УПЛ

Одеський Чорноморець прийматиме київську Оболонь у матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 4 жовтня, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

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Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).

Зазначимо, що обидві команди розташовані в другій половині турнірної таблиці. Чорноморець, маючи 7 очок, посідає 11-те місце в УПЛ, а Оболонь із 5-ма балами йде передостанньою.

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