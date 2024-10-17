Ювентус – Лаціо: де дивитися матч Серії А

Туринський Ювентус прийматиме римський Лаціо в межах 8 туру італійської Серії А сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в суботу, 19 жовтня, на арені "Альянц Стедіум" у Турині. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Після семи турів Ювентус та Лаціо мають однакову кількість очок – по 13, туринці випереджають римлян через кращу різницю голів. Команди посідають третє та четверте місце відповідно, відставання від лідируючого Наполі складає 3 залікові пункти.

Нагадаємо, що у першому турі Ліги Європи "орли" зустрічалися з київським Динамо та здобули розгромну перемогу.