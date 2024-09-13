Дженоа – Рома: де дивитися матч Серії А

Дженоа Руслана Малиновського зіграє з Ромою Артема Довбика в межах 4 туру італійської Серії А.

Поєдинок відбудеться в неділю, 15 вересня, на "Стадіо Луїджі Ферраріс". Початок – о 13:30 за київським часом.

Переглянути матч у прямому етері можна буде на медіасервісі Megogo. Трансляція доступна за наявності підписок Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність.

Напередодні стало відомо, що нападник римлян Артем Довбик відновився від пошкодження та зможе зіграти в матчі з "грифонами".

Рома після 3 турів посідає 16-те місце у турнірній таблиці Серії А, в активі клубу 2 очка — 1 поразка та 2 нічиї. Дженоа розташувалася на 10-й сходинці, маючи 4 залікових бали в активі.

Бейтинговий оператор FAVBET вважає Рому фаворитом протистояння. Фавбет дає такі коефіцієнти на цей матч:

Перемога Дженоа – 3,35;

Нічия – 3,35;

Перемога Роми – 2,30.

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