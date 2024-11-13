Збірна Данії – збірна Іспанії: де дивитися матч Ліги націй
У п'ятницю, 15 листопада, збірна Іспанії з футболу зіграє проти Данії у 5 турі Ліги націй УЄФА дивізіону А.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Parken" у столиці Данії – Копенгагені. Початок — о 21:45 за київським часом.
Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".
Нагадаємо, після чотирьох турів лідером групи зі Швейцарією та Сербією є Іспанія (10 очок). Данія ж має 7 балів у активі та посідає 2 сходинку.
Нагадаємо, влітку 2024 року збірна Іспанії тріумфувала на чемпіонаті Європи з футболу та стала найтитулованішою збірною на континенті.
Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом протистояння є іспанці. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога Данії – 4,85;
- Нічия – 3,35;
- Перемога Іспанії – 1,86.
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