Збірна Португалії – збірна Польщі: де дивитися матч Ліги націй

У п'ятницю, 15 листопада, збірна Португалії з футболу зіграє проти Польщі у 5 турі Ліги націй УЄФА дивізіону А.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Драгау" у португальському Порту. Початок — о 21:45 за київським часом.

Поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Нагадаємо, після чотирьох турів лідером групи з Хорватією та Шотландією є Португалія (10 очок). Польща ж має 4 бали в активі та посідає 3 сходинку.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом протистояння є португальці. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Португалії – 1,29;

Нічия – 5, 70;

Перемога Польщі – 11,00.

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