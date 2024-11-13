Збірна Португалії – збірна Польщі: де дивитися матч Ліги націй
У п'ятницю, 15 листопада, збірна Португалії з футболу зіграє проти Польщі у 5 турі Ліги націй УЄФА дивізіону А.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Драгау" у португальському Порту. Початок — о 21:45 за київським часом.
Поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".
Нагадаємо, після чотирьох турів лідером групи з Хорватією та Шотландією є Португалія (10 очок). Польща ж має 4 бали в активі та посідає 3 сходинку.
Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом протистояння є португальці. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога Португалії – 1,29;
- Нічия – 5, 70;
- Перемога Польщі – 11,00.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.