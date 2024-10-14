Німеччина – Нідерланди: де дивитися матч Ліги націй

У понеділок, 14 жовтня, збірна Німеччини з футболу прийматиме Нідерланди у 4 турі Ліги націй УЄФА дивізіону A.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Альянц Арена", у Мюнхені. Початок — о 21:45 за київським часом.

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Після трьох матчів "бундестім" очолює турнірну таблицю групи 3, маючи в активі 7 очок. Збірна Нідерландів розташувалася на другому місці з п'ятьма заліковими пунктами.

Аутсайдерами квартету є Угорщина та Боснія і Герцеговина, які мають 2 та 1 бал відповідно. Зазначимо, що 1 та 2 місце в групі виходять до плейоф Ліги націй, третя команда гратиме у стикових матчах за право зберегти прописку в Дивізіоні A, а збірна, що посяде останню сходинку автоматично вилетить у дивізіон B.