Албанія – Чехія: де дивитися матч суперників України в Лізі націй

У суботу, 16 листопада, збірна Чехії з футболу на виїзді зіграє проти Албанії у 5 турі Ліги націй УЄФА дивізіону В.

Поєдинок відбудеться на "Air Albania Stadium" в Тирані. Початок — о 21:45 за київським часом.

Поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

У групі, де також змагаються Україна та Грузія, лідером є саме Чехія, в активі якої 7 балів. Албанія має 6 очок в активі та поступається грузинам лише за додатковими показниками. Останнє ж місце в України.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, невеликим фаворитом протистояння є Чехія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Албанії – 3,30;

Нічия – 3,30;

Перемога Чехії – 2,31.

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