Албанія – Чехія: де дивитися матч суперників України в Лізі націй
У суботу, 16 листопада, збірна Чехії з футболу на виїзді зіграє проти Албанії у 5 турі Ліги націй УЄФА дивізіону В.
Поєдинок відбудеться на "Air Albania Stadium" в Тирані. Початок — о 21:45 за київським часом.
Поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".
У групі, де також змагаються Україна та Грузія, лідером є саме Чехія, в активі якої 7 балів. Албанія має 6 очок в активі та поступається грузинам лише за додатковими показниками. Останнє ж місце в України.
Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, невеликим фаворитом протистояння є Чехія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога Албанії – 3,30;
- Нічия – 3,30;
- Перемога Чехії – 2,31.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.