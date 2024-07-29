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Партизан — Динамо: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 29 липня, 15:27
Партизан — Динамо: де дивитися матч Ліги чемпіонів

31 липня київське Динамо зіграє проти сербського Партизана в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Партизана" в Белграді. Початок — о 21:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі 2+2, а також у прямому етері YouTube-каналу Football Hub та "Динамо Київ".

Зазначимо, що в першій грі підопічні Олександра Шовковського розгромили суперника з рахунком 6:2.

Бейтинговий оператор Фавбет вважає киян однозначним фаворитом у цьому матчі:

  • Перемога Динамо — 1,79;
  • Нічия — 3,90;
  • Перемога Партизана — 4,60.
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