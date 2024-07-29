Партизан — Динамо: де дивитися матч Ліги чемпіонів

31 липня київське Динамо зіграє проти сербського Партизана в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Партизана" в Белграді. Початок — о 21:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі 2+2, а також у прямому етері YouTube-каналу Football Hub та "Динамо Київ".

Зазначимо, що в першій грі підопічні Олександра Шовковського розгромили суперника з рахунком 6:2.

Бейтинговий оператор Фавбет вважає киян однозначним фаворитом у цьому матчі:

Перемога Динамо — 1,79;

Нічия — 3,90;

Перемога Партизана — 4,60.