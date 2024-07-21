Динамо Київ — Партизан: де дивитися матч Ліги чемпіонів
23 липня київське Динамо зіграє проти сербського Партизана в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Матч відбудеться на "Арені Люблін" в однойменному польському місті. Початок — о 21:00 за київським часом.
Трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі 2+2, а також у прямому етері YouTube-каналу Football Hub.
Бейтинговий оператор Фавбет вважає киян однозначним фаворитом у цьому матчі:
- Перемога Динамо — 1,58;
- Нічия — 4,15;
- Перемога Партизана — 5,40.