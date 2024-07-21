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Динамо Київ — Партизан: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 21 липня, 07:00
Динамо Київ — Партизан: де дивитися матч Ліги чемпіонів

23 липня київське Динамо зіграє проти сербського Партизана в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться на "Арені Люблін" в однойменному польському місті. Початок — о 21:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі 2+2, а також у прямому етері YouTube-каналу Football Hub.

Бейтинговий оператор Фавбет вважає киян однозначним фаворитом у цьому матчі:

  • Перемога Динамо — 1,58;
  • Нічия — 4,15;
  • Перемога Партизана — 5,40.
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