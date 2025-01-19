Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бенфіка – Барселона: де та коли дивитися матч Трубіна в Лізі чемпіонів

Микола Дендак — 19 січня 2025, 17:23
Бенфіка – Барселона: де та коли дивитися матч Трубіна в Лізі чемпіонів
Анатолій Трубін
Getty Images

Португальська Бенфіка, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, зіграє проти каталонської Барселони в передостанньому сьомому турі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 21 січня, на стадіоні Ештадіу да Луж" в Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт", "Оптимальна" і "MEGOPACK XL".

Перед цією грою португальці йдуть на 15 місці та мають в активі 10 очок. У Барселони ж 15 балів та 2 сходинка в турнірній таблиці. Клуб відстає від першого Ліверпуля на 3 пункти.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом цього протистояння є Барселона з коефіцієнтом 1,95. Шанси Бенфіки оцінюються у 3,60, а на нічию дають 4,05.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

  • ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
Барселона Бенфіка Анатолій Трубін Ліга чемпіонів-2024/25 де дивитися

Анатолій Трубін

Гірший серед кращих: Трубін дізнався свою оцінку за матч з Фамаліканом
Забарному підійде Сіті Гвардіоли, а Довбик знайшов свого тренера в Ромі: Грозний – про українців за кордоном
Брентфорд Ярмолюка приєднався до гонки за підписання одноклубника Трубіна
Трубін виграє титул для Бенфіки, Довбик рятує Рому від сорому. Як там наші зіграли
Повага понад усе: Трубін втішив гравця, який не забив вирішальний пенальті у фіналі Кубку Португалії

Останні новини