Бенфіка – Барселона: де та коли дивитися матч Трубіна в Лізі чемпіонів
Португальська Бенфіка, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, зіграє проти каталонської Барселони в передостанньому сьомому турі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 21 січня, на стадіоні Ештадіу да Луж" в Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт", "Оптимальна" і "MEGOPACK XL".
Перед цією грою португальці йдуть на 15 місці та мають в активі 10 очок. У Барселони ж 15 балів та 2 сходинка в турнірній таблиці. Клуб відстає від першого Ліверпуля на 3 пункти.
На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом цього протистояння є Барселона з коефіцієнтом 1,95. Шанси Бенфіки оцінюються у 3,60, а на нічию дають 4,05.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.