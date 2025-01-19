Бенфіка – Барселона: де та коли дивитися матч Трубіна в Лізі чемпіонів

Португальська Бенфіка, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, зіграє проти каталонської Барселони в передостанньому сьомому турі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 21 січня, на стадіоні Ештадіу да Луж" в Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Перед цією грою португальці йдуть на 15 місці та мають в активі 10 очок. У Барселони ж 15 балів та 2 сходинка в турнірній таблиці. Клуб відстає від першого Ліверпуля на 3 пункти.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом цього протистояння є Барселона з коефіцієнтом 1,95. Шанси Бенфіки оцінюються у 3,60, а на нічию дають 4,05.

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