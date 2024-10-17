Жирона – Реал Сосьєдад: де дивитися матч Ла Ліги

Жирона, за яку виступає український півзахисник Віктор Циганков, прийматиме Реал Сосьєдад у межах 10 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в суботу, 19 жовтня, на арені "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві". Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Зазначимо, що участь Віктора Циганкова у матчі під питанням через пошкодження, яке позбавило вінгера можливості зіграти за збірну України у жовтневих поєдинках Ліги націй. У нинішньому сезоні Циганков провів 8 матчів за Жирону, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист.

Після 9 турів жиронці розташувалися на 11 позиції Ла Ліги з 12 очками, Сосьєдад також знаходиться у нижній частині турнірної таблиці – 15 сходинка та 9 залікових пунктів.