Жирона – Реал Мадрид: де дивитися матч Ла Ліги

Мадридський Реал, за який виступає український воротар Андрій Лунін, завітає в гості до Жирони Віктора Циганкова в межах 16 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться на "Естадіо Мунусіпаль де Монтіліві" в Жироні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

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Після 15 матчів у чемпіонаті Іспанії мадридський Реал розташувався на 2 позиції в турнірній таблиці. Відставання від Барселони складає 4 очки, проте у "вершкових" є гра в запасі. Жирона знаходиться на восьмій сходинці з 22 очками в активі.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стануть підопічні Карло Анчелотті, на що дається коефіцієнт 1,76. На нічию можна поставити з кефом 3,95, а в перемогу каталонців букмекери вірять трохи менше – 4,45.

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