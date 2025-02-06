Реал – Атлетико: де дивитися мадридське дербі в Ла Лізі

Мадридський Реал, за який виступає український воротар Андрій Лунін, зіграє з мадридським Атлетико в межах 23 туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч відбудеться в суботу, 8 лютого, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Перед поєдинком Реал очолює турнірну таблицю, набравши за 22 матчі 49 очок. "Матрацники" відстають від королівського клубу лише на 1 бал.

Напередодні Реал став другим півфіналістом Кубку Іспанії сезону-2024/25 після того, як підопічні Карло Анчелотті вирвали перемогу над Леганесом з рахунком 3:2. Андрій Лунін провів на полі весь матч.