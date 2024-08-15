Бетіс — Жирона: де дивитися матч Ла Ліги
Жирона завітає в гості до Реал Бетіса в межах першого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.
Поєдинок відбудеться сьогодні, 15 серпня, на домашньому стадіоні Бетіса "Естадіо Беніто Вільямарін", що знаходиться в Севільї. Початок — о 22:30 за київським часом.
Переглянути бій у прямому етері можна буде на медіасервісі Megogo. Трансляція доступна за наявності підписок Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність.
Нагадаємо, що український півзахисник Жирони Віктор Циганков пропустить гру через вірусне захворювання. Також через це поєдинок пропустять Ману Вальєхо та Валері Фернандес.