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Саутгемптон – Борнмут: де дивитися матч АПЛ за участі Забарного

Микола Дендак — 13 лютого 2025, 12:57
Саутгемптон – Борнмут: де дивитися матч АПЛ за участі Забарного
Антуан Семеніо та Ілля Забарний
Борнмут

Борнмут, за який виступає український захисник Ілля Забарний, зіграє із Саутгемптоном в межах 25 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в суботу, 15 лютого, на стадіоні "Сент-Меріс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports та телеканалі Setanta Sports.

Перед поєдинком "вишні" продовжують боротьбу за місце в єврокубках. Команда Андоні Іраоли йде сьомою, маючи в активі 40 балів. Саутгемптон замикає турнірну таблицю, набравши лише 9 очок за 24 матчі. У передостаннього Іпсвіча 16 балів.

Нагадаємо, раніше відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку Англії з футболу. Своїх суперників дізнались Борнмут Іллі Забарного та Плімут Максима Таловєрова.

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