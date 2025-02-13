Саутгемптон – Борнмут: де дивитися матч АПЛ за участі Забарного

Борнмут, за який виступає український захисник Ілля Забарний, зіграє із Саутгемптоном в межах 25 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в суботу, 15 лютого, на стадіоні "Сент-Меріс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports та телеканалі Setanta Sports.

Перед поєдинком "вишні" продовжують боротьбу за місце в єврокубках. Команда Андоні Іраоли йде сьомою, маючи в активі 40 балів. Саутгемптон замикає турнірну таблицю, набравши лише 9 очок за 24 матчі. У передостаннього Іпсвіча 16 балів.

Нагадаємо, раніше відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку Англії з футболу. Своїх суперників дізнались Борнмут Іллі Забарного та Плімут Максима Таловєрова.