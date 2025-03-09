Олександрія – Оболонь: де дивитися матч УПЛ

Олександрія зустрінеться з Оболонню в матчі-відкритті 21 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 11 березня, на культурно-спортивному комплексі "Ніка". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Підопічні Руслана Ротаня продовжують посідати другу сходинку в турнірній таблиці, заробивши 44 очки після 20 турів.

Оболонь продовжує боротьбу за збереження прописки в Прем'єр-лізі. Наразі кияни знаходяться на 13 позиції, що передбачає перехідні матчі. "Броварі" набрали 18 залікових балів у 20 іграх.