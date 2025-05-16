Кривбас – Оболонь: де дивитися матч 29 туру УПЛ

Кривбас зустрінеться зі столичною Оболонню в матчі 29 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в суботу, 17 травня, на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ2 – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Підопічні Юрія Вернидуба розташувалися на шостій сходинці турнірної таблиці. Відставання від 4-х Карпат, які наразі посідають останнє єврокубкове місце в чемпіонаті України, складає 3 залікові бали.

Оболонь наразі знаходиться на 11 позиції. "Бровари" майже забезпечили собі прописку в УПЛ на наступний сезон, наразі команда має 29 очок та випереджає 14-й Інгулець на 5 очок.