Кривбас – Лівий Берег: де дивитися матч УПЛ

Кривбас прийматиме київський Лівий Берег у матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 15 березня, на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Напередодні гри в підопічних Юрія Вернидуба серія з трьох матчів без перемог поспіль. Після 19 зіграних поєдинків Кривбас посідає 5 сходинку, набравши 32 очки.

Лівий Берег заробив шість очок з дев'яти після зимової паузи та піднявся на 10 місце в чемпіонаті України. Кияни заробили 22 залікові бали за 20 турів.