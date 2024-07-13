Новачок ЛНЗ прокоментував свій прихід у клуб

Новачок черкаського ЛНЗ Айді Дайко поділився думками про свою нову команду.

Зробив він це на Youtube-каналі клубу.

"Я радий бути тут. Нова сторінка мого майбутнього, я з радістю її розпочинаю. Вірю в найкраще, що ми досягнемо з командою поставлених цілей. Тут чудовий тренувальний центр, новий, дуже сучасний. Ймовірно, найкращий серед усіх команд, в яких я був. За рівнем сучасності — один з найкращих у Європі. Я доволі вражений цим. Хлопці добре мене прийняли. Тут двоє футболістів із Косово — це Яшарі та Саліху. Ми спілкуємось однією мовою і це набагато простіше для мене", — сказав гравець.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЛНЗ припинив співпрацю із півзахисником Сергієм Рибалкою.