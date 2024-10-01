Ігнатенко – у старті Слована на матч із Манчестер Сіті

Український хавбек Слована Данило Ігнатенко вийде у стартовому складі на матч 2 туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це сказано на сайті УЕФА.

Нагадаємо, українець у матчі першого туру проти Селтіка також з'явився на поле у стартовому складі. Словацький клуб зазнав поразки у Глазго з рахунком 1:5.

Оцінка у Ігнатенка була однією з найгірших у своїй команді. В одному з епізодів через його фол було назначено пенальті у ворота Слована.