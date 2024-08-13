Захисник Ювентуса відмовив колишньому клубу Реброва

Захисник туринського Ювентуса Даніеле Ругані не перейде до Аль-Айна з ОАЕ.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі "Х" (Twitter).

30-річний центрбек не входить у плани Тьяго Мотти. Клуб активно шукає варіанти для його продажу, але сам гравець не захотів переходити до гранда чемпіонату ОАЕ.

Ругані виступає за Ювентус з 2012 року. За цей час здавався в оренди Емполі, Ренну та Кальярі. На його рахунку 7 матчів за збірну Італії. Портал transfermarkt оцінює захисника в 4 млн євро.

Аль-Айн до переходу на посаду головного тренера збірної України очолював Сергій Ребров. У цей період за команду виступав і Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, Ювентус активно вивчає можливість придбання аргентинського хавбека Фіорентини Ніко Гонсалеса.