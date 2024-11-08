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Црвена Звезда затролила у соцмережах Реал після поразки від Барселони

Богдан Войченко — 8 листопада 2024, 14:25
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Црвена Звезда затролила у соцмережах Реал після поразки від Барселони

Црвена Звезда не втратила можливості потролити Реал після розгрому від Барселони (2:5).

Сербський клуб знайшов плюси у поразці від каталонців, адже команді вдалося забити два голи, навідміну від "вершкових".

"Привіт, Реал. Ми, може, і програли, але забили два голи", – йдеться у заяві у соцмережах.

Нагадаємо, у нещодавньому Ель Класіко Реал зазнав нищівної поразки від Барселони на Бернабеу із рахунком 0:4.

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Після чотирьох раундів основного етапу Ліги чемпіонів Црвена Звезда йде на 35 місці, не набравши жодного очка.

У наступному матчі єврокубку команда зіграє проти Штутгарта. Гра пройде 27 листопада.

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