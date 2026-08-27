Дуже приємно знати, що на тебе тут чекали. Циганков – про перехід у Аякс
Вінгер збірної України Віктор Циганков поділився враженнями від переходу в Аякс.
Слова футболіста наводить пресслужба нідерландського клубу.
"Це приголомшливе відчуття, і я справді радий бути тут. Дуже приємно знати, що на тебе тут чекали. Це величезний клуб із багаторічною історією. Для мене велика честь отримати можливість грати за цей клуб.
Я знаю, що останні роки були для клубу не найкращими, але Аякс завжди має бути серед найкращих. Зараз розпочинається проект зі створення сильної команди, яка зможе конкурувати в усіх турнірах. Не тільки в Нідерландах, а й у Європі. Я хочу бути частиною такого клубу, за який грало стільки видатних футболістів", – заявив гравець.
Нагадаємо, Циганков підписав із Аяксом контракт на три роки. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 3,5 мільйона євро плюс 1 мільйон можливих бонусів.