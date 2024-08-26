Визначилась символічна збірна 2 туру Ла Ліги від Sofascore

Статистичний портал SofaScore представив символічну збірну другого туру іспанської Ла Ліги.

Відповідний допис опублікований у соцмережі X.

Символічна збірна 2 туру Ла Ліги за версією SofaScore

Воротар: Дієго Конде (Вільярреал)

Захисники: Фран Гарсія (Реал Мадрид), Аріц Елустондо (Реал Сосьєдад), Едер Мілітан (Реал Мадрид), Маркос Лоренте (Атлетико Мадрид).

Півзахисники: Федеріко Вальверде (Реал Мадрид), Педрі (Барселона), Брахім Діас (Реал Мадрид), Рафінья (Барселона), Яго Аспас (Сельта).

Нападники: Антуан Грізманн (Атлетико Мадрид).

Також Рафінья став найкращим гравцем за оцінкою (8.6).

🇪🇸 | Team of the week



We've seen standout performances across the board in LaLiga this weekend! 🔥



Raphinha starred in a no. 10 role as Barcelona dispatched Athletic Club at home (2–1), with that display earning him our Player of the week award. 👏👏 pic.twitter.com/8Q49BeiS0W — Sofascore Football (@SofascoreINT) August 26, 2024

Нагадаємо, вчора, 25 серпня закінчився другий тур Ла Ліги. Реал упевнено переміг Вальядолід, суперник Кривбаса у плейоф кваліфікації до групового етапу Ліги конференції Бетіс на виїзді зіграв внічию з Алавесом.

Леганес вдома переміг Лас-Пальмас, а Жирона зазнала виїзної поразки від Атлетико. Клуб, за який виступає український півзахисник Віктор Циганков, пропустив три голи та не зумів відзначитися у ворота суперника.