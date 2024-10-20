Результативна нічия в Одесі: огляд матчу Чорноморець – Верес

Одеський Чорноморець зіграв внічию з рівненським Вересом у матчі 10 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 20 жовтня

Чорноморець – Верес 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Морозко (автогол), 1:1 – 65 Вовченко

Чорноморець: Рудько, Бутко, Удод, Скиба, Кисіль (Попов 46), Єрмаков, Жаржу (Лацабідзе 64), Гомес, Габелок (Васильєв 89), Петряк (Янаков 78), Хобленко (Пшеничнюк 78).

Верес: Когут, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Морозко (Куція 46), Кльоц (Кучеров 89), Яго, Дахновський (Шарай 74), Мрвальєвич (Гайдучик 63), Годя (Степанюк 63), Луан.

Попередження: Кисіль 44 – Шевченко 48

Після 10 турів Чорноморець та Верес знаходяться на 9 та 10 місці відповідно. В одеситів 11 очок, а у рівнян на 1 заліковий бал менше.