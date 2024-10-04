Чорноморець вдома переміг Оболонь: огляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 4 жовтня, Чорноморець у стартовому матчі 9 туру Прем'єр-ліги України обіграв столичну Оболонь.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0. Огляд матчу за цим посиланням.

Чемпіонат України – УПЛ

9 тур, 4 жовтня

Чорноморець – Оболонь 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 87 Шевцов

Чорноморець: Рудько – Кисіль, Скиба, Жаржу (75 –Лацабідзе), Удод – Єрмаков (61 – Васильєв) – Петряк (61 – Янаков), Габелок (86 – Шевцов), Пшеничнюк (61 – Кайо), Бутко – Хобленко.

Оболонь: Федорівський – Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо (46 – Карась) – Черненко (69 – Лук’янчук), Вітенчук (77 – Мороз), Груша – Суханов, Тарануха (69 – Теслюк), Блізніченко (78 – Лях).

Попередження: 82 – Удод, 88 – Шевцов, 89 – Мороз

Чорноморець набрав 10 балів та піднявся на 9 сходинку турнірної таблиці. В активі Оболоні 5 очок та передостаннє, 15 місце.

У наступному турі одеський клуб зіграє проти Вереса, матч відбудеться 20 жовтня, початок о 15:30. Столична Оболонь у 10 турі поміряється силами у дербі з Динамо 19 жовтня, початок о 15:30.