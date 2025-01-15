Чорноморець продовжить оренду півзахиника Шахтаря

Центральний півзахисник Шахтаря Кирило Сігеєв залишиться у Чорноморці на другу частину сезону.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Донецький та одеський клуб домовились про продовження орендної угоди гравця, який відіграв за "моряків" 8 матчів. Результативними діями не відзначився. Портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість 20-річного футболіста у 400 тисяч євро.

Також керівництво Чорноморця прийнято рішення про повернення Владислава Калина (7 матчів, 1 гол) у Динамо, а Івана Петряк (10 матчів) до Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що одесити отримали трансферний бан від ФІФА на три трансферні вікна через борг перед ексгравецем команди Лукою Гучеком.