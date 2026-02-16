Ракіцький достроково покинув Чорноморець

Українська правда
Софія Кулай — 16 лютого 2026, 10:12
Одеський Чорноморець оголосив про відхід центрального захисника Ярослава Ракіцького.

Про це повідомила пресслужба одеситів.

Сторони достроково припинили співпрацю, яка була розрахована до кінця поточного сезону-2025/26. "Моряки" наголосили, що вони розійшлись із досвідченим оборонцем без будь-яких претензій, потиснувши на останок одне одному руки.

"Чорно-синій період Ярослава Ракіцького, безумовно, залишив свій слід в історії нашого клубу. Всі бачили відношення захисника до гри. Тільки перемога, тільки радість в очах наших вболівальників - ось, що мало значення для Ярослава. Він був справжнім взірцем для менш досвідчених виконавців.

Сподіваємось, що час гри поруч із футболістом, що виступав в Лізі чемпіонів та за збірну України, даремно для молодих одеських гравців не пройшов. Дякуємо, Ярославе! І до зустрічі на футбольних полях України", – йдеться у клубній заяві.

Нагадаємо, що Ракіцький став гравцем Чорноморця наприкінці березня 2025-го. У футболці одеситів провів 26 матчів, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами.

Раніше головний тренер одеситів висловився про відсутність Ярослава на зборах. Григорчук запевнив, що розраховував на Ракіцького.

Після 18 турів команда Романа Григорчука, який знову очолив Чорноморець у січні 2026-го, йде третьою (38 балів). Відставання від лідера Першої ліги України, яким є чернівецька Буковина, складає 10 очок. До другого Лівого берега відставання у вигляді илше одного пункту.

21 березня "моряки" відновлять другу частину сезону Першої ліги-2025/26. У цей день Чорноморець зіграє проти ЮКСи.

