Албанія – Україна: обов'язкова перемога та перспектива повернення до еліти

У вівторок, 19 листопада, збірна України з футболу проведе завершальний матч групового етапу Ліги націй 2024/25. Команда Сергія Реброва зіграє на виїзді з Албанією, у Тирані, на стадіоні "Ейр Албанія".

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Збірна України від самого початку турніру загнала себе у вкрай непросте становище. А втрачена наприкінці перемога над Грузією у Батумі позбавила команду навіть теоретичних шансів на перше місце у групі. І тепер підопічним Реброва більше варто турбуватися про те, як би не вилетіти до третьої за значимістю Ліги С.

Тільки перемога

Перед останнім туром збірна України посідає останнє 4 місце у турнірній таблиці Групи В1. У команди 5 очок, у збірних Албанії та Грузії по 7 балів, а в Чехії – 8. Чехів ми вже не наздоженемо ніяк, оскільки в очних матчах були поразка та нічия.

У грі з Албанією збірну України влаштує лише перемога. У цьому випадку ми гарантовано займемо щонайменше 3 місце у підсумковій турнірній таблиці та навесні зіграємо у плейоф за право залишитися в Лізі В. Суперником буде одна з команд, що посіли 2 місце у групах Ліги С.

Проте "синьо-жовті" мають шанс зайняти і друге місце у підсумковій таблиці. Це станеться, якщо у паралельному матчі Чехія не програє Грузії. Тоді українці отримають можливість повернутися до еліти – потраплять до плейоф Ліги А, де зіграють з однією з команд, що посіли 3 місця у групах Ліги А.

Та все це можливо лише у разі перемоги над Албанією в майбутній грі. Нічия чи поразка залишають команду Реброва на останньому місці. І тоді команда вибуває у третій за значимістю дивізіон С. Це буде повний провал, на фоні якого дуже складно проводити відбірковий турнір Чемпіонату світу-2026. Вже із суто психологічної точки зору.

Нетипова гра з Грузією

Уболівальники вже звикли до того, що збірна України при Реброві, м'яко кажучи, дуже посередньо розпочинає матчі та проводить перші тайми. І тільки після перерви входить у гру на повну потужність. Але в Батумі наша команда напрочуд непогано провела перший тайм і навіть виграла його. Так, багато в чому це сталося завдяки автоголу Кверквелії, але й без нього команда мала солідний вигляд і мала ряд моментів для того, щоб закріпити перевагу.

Склад був досить прогнозований, а головну інтригу – Зубков чи Гуцуляк, Ребров вирішив на користь першого. Його можна було змінювати ще в першому таймі, але Ребров, мабуть, вирішив не травмувати психіку гравця і дав йому можливість дограти до 64 хвилини.

Також важливим є фактор дуже поганого і важкого поля. Проливний дощ у Батумі зробив свою справу, і суддя цілком міг навіть заборонити грати на такому газоні. Але в останній момент було вирішено все-таки провести матч у встановлені терміни. Міжнародний календар останнім часом настільки спресований, що ігри просто нема куди переносити.

Повертаючись до гри варто відзначити, що на полі було два футболісти – Мудрик та Кварацхелія, решта виконувала роль масовки. Ці два творці, які грають під сьомими номерами на лівому фланзі атаки, зробили всю гру. І Кварацхелія, який створив кілька моментів, зокрема, здалеку пробив у перекладину. Видно, що футболіст найвищого рівня. І Мудрик, чий прорив привів до гола. Та й надалі вся небезпека збірної України походила від нього. Обидва гравці показали, що вони безперечні лідери своїх команд.

Швидкий гол, здалося, зламав тактичні плани Реброва. Тренер просто не очікував, що вже на сьомій хвилині його команда вестиме в рахунку. І після цього наша збірна прийняла вичікувальну тактику, запрошуючи суперника в атаку. Щоправда, грати від оборони українці розпочали зарано. Звичайно, за такої тактики треба було забивати другий гол, щоб гра заспокоїлася, але цього не сталося.

Вкотре провалився Довбик, якого не було видно на полі. І це вже далеко не вперше, коли він фізично присутній на полі, але водночас його ніби й немає. За всю гру Артем мав один момент, який він не реалізував. В іншому ж небезпеку біля воріт суперника створював один Мудрик.

Також під час другого тайму на поле вийшла зв'язка з житомирського Полісся Гуцуляк – Назаренко. І в кінці матчу, на доданій 90+ хвилині, був момент, коли забити міг і один, і інший. Але, в результаті, не забив ніхто. Звичайно, якби наші вирвали три очки, це була б шалено важлива перемога, яка б зберегла команді шанси на перемогу в групі, зміцнила б психологію команди та її мотивацію. Але перемоги не сталося.

УАФ

Змінити традицію спарених матчів

Що робитиме Ребров у матчі з Албанією? Гра на третій день – це традиційно покарання для збірної України. Не вміємо ми грати спарені ігри, і це вже давня проблема. Тренери змінюються, а ми їх як не вміли, так і не вміємо грати, не встигаючи відновитись. Футболісти УПЛ взагалі не звикли до такої інтенсивності, та й команді загалом дуже складно.

У таких випадках або треба, щоб команда була готова фізично, або потрібна хороша ротація. Але наші тренери не настільки впевнені у своєму запасі, або не так ризикують, щоб на другий матч поміняти половину складу. Наприклад, у жовтні, після переможного матчу з Грузією (1:0), Ребров на наступну гру з Чехією випустив практично той самий склад, зробивши одну-єдину заміну – Степаненко замість Калюжного.

Що зараз робитиме Ребров – незрозуміло, але точно є питання щодо Зубкова. Дуже сумнівно, що він зіграє у стартовому складі, з огляду на те, як показав себе у Батумі. Є питання щодо Довбика, який не готовий, але у нього немає нормального конкурента. Яремчук сидить у запасі в Олімпіакосі без ігрової практики, а Ванат не грав проти Грузії через травму і цього разу теж не потрапив навіть в заявку.

У будь-якому разі, не очікується великої кількості змін у складі. Реброву треба вигравати в Албанії. Команда, яка прагне вийти на чемпіонат світу, і не може втриматися у другому дивізіоні Ліги Націй – це якось не комільфо.

Великі кадрові проблеми албанців

У своєму нинішньому стані збірна Албанії дає змогу українцям сподіватися на краще. Це той суперник, з яким зараз можна і треба грати. Так, албанці були хороші на Євро, конкурентні. Та й у Лізі націй, за великим рахунком, нікому нічим не поступаються. Але саме зараз вони мають величезні кадрові проблеми.

Ці проблеми можна порівняти з тими, що були у нас у жовтні. А може, ще гірше. Перед завершальними матчами турніру травми отримали чотири ключові гравці команди: капітан Берат Джимсіті (Аталанта), Мараш Кумбулла (Еспаньйол), Кейді Баре (Сарагоса) та провідний бомбардир Рей Манай (Сівасспор). Щоб замінити травмованих футболістів, тренер збірної Албанії викликав Адріана Байрамі (Бенфіка), Йона Мерсіна (Локомотива, Загреб) та Арбнора Муджу (Самсунспор). Важко сказати, наскільки викликані на заміну гравці допоможуть команді. Але ясно одне, Албанія зараз не має лідерів, ключових гравців. І якщо ми хочемо обігравати албанців, то коли це робити, як не зараз.

Хоча й у нинішній ситуації це буде не так просто. Наприклад, чехи – лідери групи, не змогли це зробити три дні тому, зігравши з албанцями внічию. Тобто, навіть з такими величезними кадровими проблемами, це боєздатна команда.

Ну і, безперечно, всі ми пам'ятаємо збірну Албанії часів Євро. Коли команда зіграла внічию з хорватами, коли від них дивом відскочили італійці. Коли вони у "групі смерті" до останнього претендували на потрапляння до плейоф. А в завершальному турі програли майбутнім чемпіонам Європи іспанцям лише з мінімальним рахунком 0:1.

У будь-якому випадку (і в будь-якому стані) на збірну України чекає дуже небезпечний і гідний суперник. Команда, яка показала влітку на Євро в Німеччині свої найкращі якості. І обіграти її буде дуже і дуже нелегким завданням. Тим більше для нинішньої команди Реброва.

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Букмекери вірять в Україну

Аналітики букмекерських контор вважають, що збірна України має більше шансів на перемогу в майбутній грі. В Україні на перемогу "синьо-жовтих" приймають ставки з коефіцієнтом 2,41 до 1. На перемогу Албанії можна поставити з розрахунку 3,10 до 1, а на нічию – 3,30 до 1.

У найбільших світових букмекерських конторах середня ставка на перемогу України приймається з коефіцієнтом 2,39 до 1. Водночас перемога Албанії оцінюється у 3,05 до 1, а нічия – 3,20 до 1.

Де дивитись

Прямий ефір матчу в Україні буде доступний на каналі "MEGOGO Футбол 1", який входить до пакету "Максимальний" відеосервісу MEGOGO. За годину до гри та відразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Також трансляцію гри можна буде побачити в ефірі Т2 на телеканалі "MEGOGO Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного" у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім ВТТ).

Матч Албанія – Україна відбудеться у вівторок, 19 листопада. Початок гри – о 21:45 за Києвом.